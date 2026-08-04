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Sambhal News: जिले की तीनों पालिकाओं में बनेंगे एबीसी सेंटर, आवारा कुत्तों का होगा स्टरलाइजेशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या से राहत के लिए जिला प्रशासन ने एबीसी सेंटर स्थापित करने की तैयारी की है। सभी नगर पालिकाओं को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम आवारा कुत्तों के स्टरलाइजेशन और एंटी-रेबीज टीकाकरण के लिए होगा, जिससे उनके बढ़ते संख्या पर नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा में वृद्धि होगी।

Sambhal News: जिले की तीनों पालिकाओं में बनेंगे एबीसी सेंटर, आवारा कुत्तों का होगा स्टरलाइजेशन

Sambhal News: शहरों में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जिले की तीनों नगर पालिकाओं में एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने सभी अधिशासी अधिकारियों को प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 8000 वर्गमीटर भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। संभल नगर पालिका ने उपयुक्त भूमि की तलाश भी शुरू कर दी है।

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आवारा कुत्तों का आतंक

शहर में दिनों दिन आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, खूंखार कुत्ते रोजाना लोगों पर हमला कर रहे हैं। बच्चों ही नहीं बल्कि महिलाओं व युवाओं को भी शिकार बना रहे हैं। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 25-20 लोग एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। एबीसी सेंटर स्थापित होने के बाद आवारा कुत्तों का वैज्ञानिक तरीके से स्टरलाइजेशन (बंध्याकरण) और एंटी-रेबीज टीकाकरण किया जाएगा। इससे उनकी अनियंत्रित बढ़ती संख्या पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। साथ ही रेबीज जैसी गंभीर बीमारी के खतरे में कमी आएगी और लोगों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। नगर पालिकाओं का मानना है कि इस योजना के लागू होने के बाद शहर में आए दिन सामने आने वाली डॉग बाइट की घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। लंबे समय से आवारा कुत्तों के कारण परेशान लोगों के लिए यह पहल बड़ी राहत साबित हो सकती है।

भूमि चयन की प्रक्रिया

भूमि चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को भेजा जाए, ताकि एबीसी सेंटर के निर्माण का कार्य समय पर शुरू हो सके। उपयुक्त भूमि उपलब्ध होते ही आगे की सभी औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जाएंगी।

- आदित्य प्रकाश, ईओ।

सामान्य प्रश्न

एबीसी सेंटर का उद्देश्य क्या है?
एबीसी सेंटर का उद्देश्य आवारा कुत्तों का वैज्ञानिक तरीके से स्टरलाइजेशन और एंटी-रेबीज टीकाकरण करना है।
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