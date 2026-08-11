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Sambhal News: नाम शिलालेखों में जिंदा, मगर वीरों की कहानी वक्त की धूल में गुम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा लेने वाले जिम्मेदार स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान नई पीढ़ी के लिए सीमित हो गई है। संभल, असमोली, और पवांसा समेत कई ब्लॉक मुख्यालयों पर उनके नाम तो हैं पर उनकी संघर्ष कहानी बताने वाला कोई नहीं है।

नाम शिलालेखों में जिंदा, मगर वीरों की कहानी वक्त की धूल में गुम
नाम शिलालेखों में जिंदा, मगर वीरों की कहानी वक्त की धूल में गुम

Sambhal News: आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा लेने वाले संभल के अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब इतिहास के पन्नों से ओझल होते जा रहे हैं। उनकी मौजूदगी का एहसास आज भी ब्लॉक मुख्यालयों पर लगे शिलालेख कराते हैं, जिन पर उनके नाम दर्ज हैं। मगर इन नामों के पीछे छिपी संघर्ष, गिरफ्तारी, जेल यात्रा और त्याग की गाथा धीरे-धीरे गुम होती जा रही है। नतीजा यह है कि नई पीढ़ी के लिए अपने ही क्षेत्र के इन वीरों की पहचान महज कुछ नामों तक सिमटकर रह गई है। पत्थर पर नाम बाकी, इतिहास बताने वाला कोई नहीं

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संभल और शिलालेख

संभल, असमोली, पवांसा समेत कई ब्लॉक मुख्यालयों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में शिलालेख लगाए गए हैं। इन पर दर्ज नाम उस दौर की गवाही तो देते हैं, लेकिन सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका निभाई, किन आंदोलनों में हिस्सा लिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किस तरह संघर्ष किया, इसका विस्तृत ब्यौरा कहीं नजर नहीं आता। युवा इन नामों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उनकी जिज्ञासा अधूरी रह जाती है।

युवाओं की जिज्ञासा

जेल की सलाखों के पीछे गुजरे दिन, अब यादें भी धुंधली

देश को आजाद कराने का सपना देखने वाले उस दौर के युवाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। अनेक सेनानियों ने गिरफ्तारियां दीं और परिवार से दूर रहकर जेल की कठिन परिस्थितियां झेलीं। आजादी मिलने के बाद उनके योगदान को सम्मान मिला, लेकिन दशकों बाद उनकी संघर्षगाथा लोगों की स्मृति से धुंधली होती चली गई। बुजुर्गों की पीढ़ी भी अब कम होती जा रही है, जिससे मौखिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही जानकारियां भी खत्म होने के कगार पर हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संभल के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नई पीढ़ी को क्या जानकारी है?
नई पीढ़ी के लिए अपने ही क्षेत्र के इन वीरों की पहचान महज कुछ नामों तक सिमटकर रह गई है।
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