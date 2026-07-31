Sambhal News: सावन के हर सोमवार शिवालयों में होगी सामूहिक महा आरती, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक
Sambhal News: हिंदू जागृति मंच ने श्रावण माह के हर सोमवार को नगर के विभिन्न शिव मंदिरों में सामूहिक महा आरती, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम शिव भक्ति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की योजना बनाई।
Sambhal News: हिंदू जागृति मंच ने श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को नगर के विभिन्न शिवालयों में सामूहिक महा आरती, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में गुरुवार शाम तिरंगा मार्केट स्थित मंच कार्यालय में बैठक आयोजित कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। हिंदू जागृति महिला मंच की जिलाध्यक्ष मीनू रस्तोगी ने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय है। उन्होंने बताया कि मंच की ओर से प्रत्येक सोमवार को संध्या बेला में नगर के विभिन्न शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और सामूहिक महा आरती का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कांवड़ियों का स्वागत-अभिनंदन भी किया जाएगा।
प्रदेश महामंत्री सुबोध कुमार गुप्ता व अजय शर्मा को श्रावण मास के सामूहिक महा आरती कार्यक्रम का प्रभारी मनोनीत किया। उन्होंने बताया कि मंच हर वर्ष श्रावण मास में शिव मंदिरों में भक्ति, कीर्तन, सत्संग, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और सामूहिक आरती का आयोजन करता है। इस बार अधिक से अधिक शिवालयों में एक साथ महा आरती कर पूरे नगर में भक्तिमय वातावरण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मंच के कार्यकर्ता प्रत्येक सोमवार को विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ महा आरती में शामिल होंगे। इसके अलावा कांवड़ियों के स्वागत तथा शिवभक्ति से जुड़े अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बैठक में ज्योति गुप्ता, आशा गुप्ता, सुभाष चंद्र मोंगिया, श्याम शरण शर्मा, सुभाष चंद्र शर्मा, अतुल कुमार शर्मा, अंकुर रस्तोगी, शालिनी रस्तोगी और विकास कुमार वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता सुमन लता शर्मा ने तथा संचालन बबीता भारद्वाज ने किया।
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