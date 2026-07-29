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Sambhal News: बच्चों ने शिक्षिकाओं का तिलक कर लिया आशीर्वाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: बुधवार को एबीसी किड्स मोंटेसरी स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। बच्चों ने शिक्षिकाओं का तिलक कर आशीर्वाद लिया और गुरु का सम्मान किया। वहीं, बनियाठेर क्षेत्र में चामुंडा माता मंदिर में भी धार्मिक अनुष्ठान हुए, जिनमें ग्रामीणों ने हवन एवं भंडारे में भाग लिया।

Sambhal News: बच्चों ने शिक्षिकाओं का तिलक कर लिया आशीर्वाद

Sambhal News: स्टेशन रोड स्थित एबीसी किड्स मोंटेसरी स्कूल में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे-मुन्ने बच्चों ने अपनी शिक्षिकाओं का तिलक कर उनका आशीर्वाद लिया और गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम में बच्चों ने गुरु वंदना प्रस्तुत की। विद्यालय की संचालिका संगीता भार्गव ने कहा कि गुरु हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। गुरु ही ज्ञान का प्रकाश देकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं तथा अच्छे संस्कार, अनुशासन, नैतिकता और सफलता का मार्ग दिखाते हैं। इस अवसर पर काजल, अर्शी, शालू, प्रिया, निशा, मीनू, सरिता, दीक्षा, सिल्की, लक्षिता और शिल्पा सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

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वहीं बनियाठेर थाना क्षेत्र के गांव भुलावई स्थित चामुंडा माता मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने आहुति देकर गांव की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ हवन दोपहर एक बजे तक चला। इसके बाद मंदिर में महाआरती हुई और श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दोपहर से शाम तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

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