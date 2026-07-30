Sambhal News: साईं पालकी यात्रा ने मोहा श्रद्धालुओं का मन
Sambhal News: श्री साईं सेवा धाम द्वारा रहटवाला स्थित श्री साईं मंदिर में भव्य धार्मिक महोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने सुबह से रात तक भक्ति और भजनों के बीच साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में गणपति पूजन, गायत्री हवन, विशाल भंडारा और भजन संध्या शामिल थी। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति में झूमते हुए भाग लिया।
Sambhal News: श्री साईं सेवा धाम के तत्वावधान में बुधवार को रहटवाला स्थित श्री साईं मंदिर में साईं बाबा का भव्य धार्मिक महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। पूरे दिन चले धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से लेकर देर रात तक मंदिर परिसर भक्ति, श्रद्धा और भजनों की मधुर स्वर लहरियों से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ भोर में कांकड़ आरती के साथ हुआ। इसके बाद सुबह आठ बजे गणपति पूजन, साढ़े नौ बजे गायत्री हवन और श्री साईं महाभिषेक संपन्न हुआ। मध्यान्ह आरती के बाद साढ़े 12 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर तीन बजे निकाली गई साईं बाबा की भव्य पालकी शोभायात्रा आकर्षण का केंद्र रही। शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सूरजकुंड मंदिर पहुंची, जहां पूजा-अर्चना के बाद पुनः श्री साईं मंदिर में आकर संपन्न हुई। यात्रा में भगवान जगन्नाथ, राधा-कृष्ण और साईं बाबा की आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। साईं पालकी के साथ चल रहे श्रद्धालु पूरे मार्ग में जयकारे लगाते और भजनों पर झूमते नजर आए। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। रात्रि आठ बजे भजन संध्या का शुभारंभ हुआ। जो देर रात तक चली। मुरादाबाद से आईं प्रसिद्ध भजन गायिका दिव्या शर्मा और अग्रवाल बंधुओं ने साईं बाबा की महिमा का गुणगान करते हुए एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। मधुर भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया और पूरा वातावरण साईं भक्ति में डूब गया। इस दौरान राजेश सूरी, विशाल कुमार, शरद गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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