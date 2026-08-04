Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sambhal News: गंगा का जलस्तर घटा, जलमग्न फसलों से बढ़ाई चिंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
Follow us on Google News
share

Sambhal News: गंगा के जलस्तर में गिरावट से तटीय गांवों के लोग राहत में हैं, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में फसलें जलमग्न हैं, जिससे डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित मुआवजा और राहत सामग्री की मांग की है।

Sambhal News: गंगा का जलस्तर घटा, जलमग्न फसलों से बढ़ाई चिंता

Sambhal News: गंगा के जलस्तर में पिछले दो दिनों के दौरान करीब एक फीट की गिरावट आने से तटीय गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि बाढ़ का खतरा कम होने के बावजूद खेतों में भरे पानी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सैकड़ों एकड़ बाजरा, गन्ना और अन्य फसलें अब भी जलमग्न हैं। जबकि गांवों में जलभराव और कीचड़ के कारण डेंगू, मलेरिया तथा पेट संबंधी संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका गहरा गई है। जुनावई के गांव तोतापुर निवासी झम्मन सिंह ने बताया कि दो दिन पहले गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर बाढ़ का पानी बांध के अंदर बसे बझांगी गांव की गलियों तक पहुंच गया था।

ये भी पढ़ें:गंगा का जलस्तर घटा, गांवों में संक्रमण का खतरा

पानी रायबहादुर और देवेंद्र की पशुशालाओं में घुस गया। जिससे मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। वहीं रामचरन, रोहदास, नवाब सिंह और रामनिवास सहित कई किसानों की फसलें पानी में डूब गईं। तोतापुर गांव के पश्चिमी हिस्से में जलभराव से राजवीर, शिशुपाल, ताराचंद और राजेंद्र सिंह की बाजरा व गन्ने की फसलें जलमग्न हो गईं। उधर उदिया नगला के जंगलों में भी पानी भरने से खड़ी फसलें प्रभावित हुईं। रघुपुर पुख्ता के पूर्व प्रधान विमल कुमार यादव ने बताया कि नाले के जरिए खेतों में पानी पहुंचने से उनके अलावा रामबाबू, सुरेश, बंटी और रामदास सहित कई किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पूर्व प्रधान विमल कुमार यादव, बझांगी के अतर सिंह यादव और मेंगरा के धर्मवीर सिंह ने बताया कि जलस्तर घटने से तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन गांवों में जमा पानी और कीचड़ नई मुसीबत बन गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में दवा का छिड़काव, फॉगिंग, पशुओं का टीकाकरण, फसल क्षति का सर्वे कराकर उचित मुआवजा तथा राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:Fatehpur News: हर साल बाढ़ और कटान से उजड़ रही किसानों की जिंदगी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sambhal News Sambhal Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।