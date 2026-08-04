Sambhal News: गंगा का जलस्तर घटा, जलमग्न फसलों से बढ़ाई चिंता

Sambhal News: गंगा के जलस्तर में पिछले दो दिनों के दौरान करीब एक फीट की गिरावट आने से तटीय गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि बाढ़ का खतरा कम होने के बावजूद खेतों में भरे पानी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सैकड़ों एकड़ बाजरा, गन्ना और अन्य फसलें अब भी जलमग्न हैं। जबकि गांवों में जलभराव और कीचड़ के कारण डेंगू, मलेरिया तथा पेट संबंधी संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका गहरा गई है। जुनावई के गांव तोतापुर निवासी झम्मन सिंह ने बताया कि दो दिन पहले गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर बाढ़ का पानी बांध के अंदर बसे बझांगी गांव की गलियों तक पहुंच गया था।

पानी रायबहादुर और देवेंद्र की पशुशालाओं में घुस गया। जिससे मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। वहीं रामचरन, रोहदास, नवाब सिंह और रामनिवास सहित कई किसानों की फसलें पानी में डूब गईं। तोतापुर गांव के पश्चिमी हिस्से में जलभराव से राजवीर, शिशुपाल, ताराचंद और राजेंद्र सिंह की बाजरा व गन्ने की फसलें जलमग्न हो गईं। उधर उदिया नगला के जंगलों में भी पानी भरने से खड़ी फसलें प्रभावित हुईं। रघुपुर पुख्ता के पूर्व प्रधान विमल कुमार यादव ने बताया कि नाले के जरिए खेतों में पानी पहुंचने से उनके अलावा रामबाबू, सुरेश, बंटी और रामदास सहित कई किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पूर्व प्रधान विमल कुमार यादव, बझांगी के अतर सिंह यादव और मेंगरा के धर्मवीर सिंह ने बताया कि जलस्तर घटने से तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन गांवों में जमा पानी और कीचड़ नई मुसीबत बन गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में दवा का छिड़काव, फॉगिंग, पशुओं का टीकाकरण, फसल क्षति का सर्वे कराकर उचित मुआवजा तथा राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है।