Sambhal News: गंगा का जलस्तर घटा, गांवों में संक्रमण का खतरा

Sambhal News: गंगा के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज होने से तटीय गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भरा पानी अब नई परेशानी का कारण बन रहा है। जलभराव वाले इलाकों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। जिससे ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। गुन्नौर, जुनावई और राजपुरा क्षेत्र में एसडीएम अवधेश कुमार वर्मा लगातार भ्रमण कर हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि बाढ़ प्रभावित किसी भी गांव में ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

अधिकारियों द्वारा जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी के साथ आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। मंगलवार को गंगा के जलस्तर में और गिरावट दर्ज की गई। नरौरा गंगा बैराज पर भी पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। हालांकि गंगा अब खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है, लेकिन किनारे बसे गांवों के किसानों की चिंता अभी कम नहीं हुई है। खेतों में पानी भरा होने से फसलों को नुकसान की आशंका बनी हुई है। नरौरा गंगा बैराज से मंगलवार शाम छह बजे तक डाउन स्ट्रीम में 1,24,173 क्यूसेक प्रति सेकेंड की दर से पानी छोड़ा जा रहा था। वहीं बैराज पर कुल पानी की उपलब्धता 1,38,875 क्यूसेक दर्ज की गई। निचली गंगा नहर में 7,432 क्यूसेक और समानांतर निचली गंगा नहर में 7,270 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जलस्तर घटने के बाद अब ग्रामीणों को जलभराव, कीचड़ और गंदगी से होने वाली बीमारियों का डर सता रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांवों में साफ-सफाई, दवा का छिड़काव और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क होने का दावा कर रहा है। एसडीएम अवधेश कुमार ने बताया कि गंगा का जल स्तर लगातार घट रहा है अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है फिर भी लगातार क्षेत्र में दौरा किया जा रहा है और निगरानी रखी जा रही है।