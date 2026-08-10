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Sambhal News: जमीन से अधिक भूखंड बेचने का आरोप, तीन पर रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: - चाहरदीवारी कराने पहुंचे खरीदार से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप कमालपुर खानुपुरा निवासी सुभाष ने गजरौला निवासी तीन लोगों पर उपलब्ध

Sambhal News: जमीन से अधिक भूखंड बेचने का आरोप, तीन पर रिपोर्ट

Sambhal News: थाना कैलादेवी क्षेत्र के कमालपुर खानुपुरा निवासी सुभाष ने गजरौला निवासी तीन लोगों पर उपलब्ध भूमि से अधिक भूखंड बेचकर रकम हड़पने का आरोप लगाया है। आरोप है कि जमीन की चारदीवारी कराने पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। एसपी के आदेश पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुभाष पुत्र कुंवर पाल ने 15 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि ममता यादव पत्नी सतीश कुमार यादव, विवेक यादव पुत्र सतीश कुमार यादव और सतीश कुमार यादव निवासी मोहल्ला सुल्ताननगर गजरौला अमरोहा समेत दो अज्ञात लोगों ने अपनी उपलब्ध भूमि से अधिक जमीन विभिन्न लोगों को बेचकर धनराशि प्राप्त की।

सुभाष के अनुसार जब उन्होंने खरीदे गए प्लॉट की चारदीवारी करानी शुरू की तो आरोपियों ने विरोध करते हुए उनके साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर एसपी ने मामले की जांच सीओ संभल को सौंपी थी। सीओ की जांच रिपोर्ट पांच अगस्त को एसपी के समक्ष प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद एसपी ने सात अगस्त को थाना कैलादेवी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने ममता यादव, विवेक यादव और सतीश कुमार यादव के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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