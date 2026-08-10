Sambhal News: जमीन से अधिक भूखंड बेचने का आरोप, तीन पर रिपोर्ट

Sambhal News: थाना कैलादेवी क्षेत्र के कमालपुर खानुपुरा निवासी सुभाष ने गजरौला निवासी तीन लोगों पर उपलब्ध भूमि से अधिक भूखंड बेचकर रकम हड़पने का आरोप लगाया है। आरोप है कि जमीन की चारदीवारी कराने पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। एसपी के आदेश पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुभाष पुत्र कुंवर पाल ने 15 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि ममता यादव पत्नी सतीश कुमार यादव, विवेक यादव पुत्र सतीश कुमार यादव और सतीश कुमार यादव निवासी मोहल्ला सुल्ताननगर गजरौला अमरोहा समेत दो अज्ञात लोगों ने अपनी उपलब्ध भूमि से अधिक जमीन विभिन्न लोगों को बेचकर धनराशि प्राप्त की।