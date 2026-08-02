Sambhal News: तेज रफ्तार ट्रक ने टेंपो में मारी टक्कर, एक घायल, चार की मौत
Sambhal News: कोतवाली संभल क्षेत्र में शनिवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने टेंपो को टक्कर मार दी। हादसे में चार यात्रियों की मौत हुई, और टेंपो चालक गंभीर घायल हुआ। पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल भेजा। मृतकों के परिवारों में कोहराम है। घटना की जांच की जा रही है।
Sambhal News: कोतवाली संभल क्षेत्र में संभल-चन्दौसी मार्ग पर शनिवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरे टेंपो को टक्कर मार दी। हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई, जबकि टेंपो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों और मृतकों को अस्पताल भिजवाया। हादसे से मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। गांव देहली निवासी 24 वर्षीय रोहित पाल (पुत्र जगदीश) शनिवार करीब साढ़े तीन बजे चन्दौसी से सवारियां लेकर संभल लौट रहा था। जैसे ही उसका टेंपो मोहम्मदपुर टांडा स्थित फौजी ढाबे के पास पहुंचा, सामने से आए तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।
हादसे में कैली निवासी 55 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र ठाकुरदास, मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी सोनू पुत्र हरवंश तथा मुरादाबाद के बेटला सोनकपुर निवासी जिलेहसन पुत्र अली हसन समेत चार की मौके पर ही मौत हो गई।चौथे मृतक की देर शाम तक शिनाख्त नहीं हो सकी। वहीं टेंपो चालक रोहित पाल गंभीर रूप से घायल हो गया।दुर्घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किया। गंभीर रूप से घायल टेंपो चालक को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उसकी हालत नाजुक होने पर मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने चारों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। ट्रक और टेंपो को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। एसएचओ सुधीर पंवार ने बताया कि सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हुई है, जबकि टेंपो चालक गंभीर रूप से घायल है। एक मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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