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Sambhal News: चोरी की योजना बनाते चार संदिग्ध दबोचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: कैलादेवी थाना पुलिस ने चोरी की योजना बनाते समय चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी में उपयोग होने वाले सामान जैसे सरिया, सब्बल और हथौड़ा बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी गौरव, रिजवान, दानवीर और भगवानदास हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Sambhal News: चोरी की योजना बनाते चार संदिग्ध दबोचे

Sambhal News: कैलादेवी थाना पुलिस ने चोरी की योजना बनाते समय चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से सरिया, सब्बल, हथौड़ा, प्लास आदि सामान बरामद किया है। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि गौरव निवासी शहजादी सराय, रिजवान निवासी खिरनी, दानवीर निवासी खिरनी और भगवानदास निवासी अमावती को गंगा एक्सप्रेस वे पर सारंगपुर वाले पुल की दीवार के पास चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया।

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