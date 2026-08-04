Sambhal News: सीएम से मिले पूर्व विधायक, गुन्नौर में कोर्ट और बबराला में ओवरब्रिज की मांग
Sambhal News: पूर्व विधायक अजीत कुमार यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर गुन्नौर क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। उन्होंने गुन्नौर में एसीजेएम न्यायालय की स्थापना और बबराला रेलवे फाटक पर अंडरपास या ओवरब्रिज की मांग की। इससे स्थानीय लोगों को सस्ता और सरल न्याय मिलेगा और यातायात समस्या का समाधान होगा।
Sambhal News: पूर्व विधायक अजीत कुमार यादव ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात कर गुन्नौर क्षेत्र की दो अहम समस्याओं से अवगत कराया और उनके समाधान की मांग उठाई। उन्होंने मुख्यमंत्री को अलग-अलग मांगपत्र सौंपते हुए गुन्नौर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) न्यायालय की स्थापना तथा बबराला रेलवे फाटक पर अंडरपास या रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की मांग की। पूर्व विधायक ने बताया कि गुन्नौर क्षेत्र के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए संभल तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जिससे आम लोगों और अधिवक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बार वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से कोर्ट रूम भवन का निर्माण कराया जा चुका है और आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी कर शासन को भेजी जा चुकी हैं।
ऐसे में गुन्नौर में एसीजेएम कोर्ट की स्थापना से लोगों को सस्ता, सरल और सुलभ न्याय मिल सकेगा। दूसरे मांगपत्र में उन्होंने बबराला रेलवे फाटक पर बढ़ते यातायात दबाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खाद, यूरिया, चीनी मिल, उद्योगों और प्रस्तावित बीयर प्लांट के कारण इस मार्ग पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फाटक बंद होने पर घंटों जाम लग जाता है। जिससे स्कूली बच्चों, किसानों, कर्मचारियों और आम लोगों को भारी दिक्कत होती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जनहित में दोनों प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान कराने की अपील की।
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