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Sambhal News: गंगा का जलस्तर बढ़ा, बझांगी गांव की गलियों तक पहुंचा बाढ़ का पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश का असर गंगा के तटीय इलाकों में दिखाई देने लगा है। बझांगी गांव की गलियों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। जलभराव के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन से राहत योजना की मांग की जा रही है।

Sambhal News: गंगा का जलस्तर बढ़ा, बझांगी गांव की गलियों तक पहुंचा बाढ़ का पानी

Sambhal News: पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंगा के तटीय इलाकों में दिखाई देने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जुनावई ब्लॉक के बझांगी गांव की गलियों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। गांव के मुख्य रास्तों में जलभराव होने से ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हो गई है, जबकि घरों तक पानी पहुंचने की आशंका से लोग चिंतित हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ का पानी गांव के मुख्य गलियारों से होते हुए पंडित मुकेश शर्मा के घर के दरवाजे तक पहुंच गया है। वहीं किशन पाल, नवाब सिंह और रायबहादुर की पशुशालाओं के सामने भी पानी भर गया है। गलियों में पानी भरने से ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों और पशुओं के लिए चारा लाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है。

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ग्रामीणों की चिंता

ग्रामीणों का कहना है कि यदि गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो जल्द ही पानी घरों के अंदर प्रवेश कर जाएगा। साथ ही जलभराव के कारण संक्रामक बीमारियों और विषैले जीव-जंतुओं का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने प्रशासन से समय रहते राहत एवं बचाव के इंतजाम करने की मांग की है।

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प्रशासन की प्रतिक्रिया

उधर, एसडीएम गुन्नौर अवधेश कुमार ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण जुनावई क्षेत्र के तटीय गांवों तक पानी पहुंचा है और बझांगी गांव की गलियों में भी बाढ़ का पानी आ गया है। स्थिति को देखते हुए सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जलस्तर घटने पर गांव की गलियों से भी पानी निकल जाएगा。

सुरक्षा व्यवस्था

एसडीएम ने बताया कि सावन के मद्देनजर कांवर यात्रा को देखते हुए सांकरा घाट की सुरक्षा व्यवस्था का जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने निरीक्षण किया है, जबकि जल्द ही राजघाट का भी निरीक्षण किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके।

सामान्य प्रश्न

बझांगी गांव में बाढ़ का पानी कब पहुंचा?
गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बझांगी गांव की गलियों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है।
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