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Sambhal News: चेहल्लुम: जिलेभर में 63 जुलूसों की सुरक्षा में तैनात रहेगी पुलिस-पीएसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। 63 जुलूसों के लिए पुलिस, पीएसी और आरआरएफ बल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है।

Sambhal News: चेहल्लुम: जिलेभर में 63 जुलूसों की सुरक्षा में तैनात रहेगी पुलिस-पीएसी

Sambhal News: चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने जिलेभर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर ली है। मंगलवार को निकलने वाले 63 जुलूसों को लेकर पुलिस, पीएसी और आरआरएफ बल को तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिले में सभी जुलूसों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। संभल शहर के साथ ही असमोली और हजरतनगर गढ़ी क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है।

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पुलिस अधिकारियों को लगातार भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की है। एसपी का कहना है कि चेहल्लुम के जुलूस निर्धारित मार्गों से शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जाएंगे और किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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