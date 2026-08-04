Sambhal News: खेत पर चौकीदारी कर रहे बुजुर्ग को सांप ने डसा
Sambhal News: रहोली रोड पर एक फार्म हाउस में चौकीदारी कर रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग को सांप ने डस लिया। बुजुर्ग की स्थिति बिगड़ने पर फार्म हाउस के संचालक ने उन्हें निजी वाहन से सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार होने पर उन्हें घर भेज दिया।
Sambhal News: रहोली रोड स्थित फार्म हाउस पर चौकीदारी कर रहे बुजुर्ग को सोमवार की रात सांप ने डस लिया। फार्म हाउस संचालक ने निजी वाहन से बुजुर्ग को सीएचसी में भर्ती कराया। थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र मोहम्मद नगर कस्बा निवासी हेमराज(65) पुत्र चुन्नीलाल क्षेत्र के ही रहोली रोड स्थित एक फार्म हाउस में सोमवार की रात आठ बजे चौकीदारी करते समय बुजुर्ग के सीधे हाथ में सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर फार्म हाउस संचालक कासिम निजी वाहन से सीएचसी लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उपचार के लिए उसे भर्ती कर लिया। हालत में सुधार होने पर घर भेज दिया।
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