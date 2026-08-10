Sambhal News: चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बुजुर्ग दंपती शिकार बनाने का शातिर जहरखुरान गिरफ्तार
Sambhal News: चन्दौसी जीआरपी ने ट्रेन में चाय के जरिए एक बुजुर्ग दंपती को नशीला पदार्थ पिलाकर उनकी आभूषण और नकदी चोरी करने वाले आरोपी प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई सामग्री बरामद की और उसे न्यायालय में पेश किया गया।
Sambhal News: ट्रेन में चाय के जरिए बुजुर्ग दंपती को नशीला पदार्थ पिलाकर आभूषण और नकदी चोरी करने के मामले में चन्दौसी जीआरपी ने एक शातिर जहरखुरान को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई पीली धातु की एक चैन, दो कुंडल, एक अंगूठी और 3500 रुपये नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रताप सिंह निवासी मोहल्ला गोपालगंज छतारी बुलंदशहर के रूप में हुई है। थाना जीआरपी चन्दौसी में दर्ज मुकदमे में हाथरस जनपद के थाना सहपऊ क्षेत्र के भुकलारा निवासी करीब 67 वर्षीय बुजुर्ग दंपती देवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी गीता के साथ जहरखुरानी कर आभूषण चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज हुई थी।
घटना के बाद जीआरपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। शनिवार देर शाम पुलिस ने आरोपी प्रताप सिंह को संभल फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से जहरखुरानी की घटना से संबंधित चोरी के आभूषण और नकदी बरामद की। थानाध्यक्ष जीआरपी चंदौसी अब्दुल बासित मलिक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना जीआरपी चंदौसी में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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