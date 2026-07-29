Sambhal News: फर्जी दस्तावेजों से भूमि हड़पने के तीन आरोपी गिरफ्तार
Sambhal News: हयातनगर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रह
Sambhal News: हयातनगर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी संजीव बालियान ने बताया कि क्षेत्र के गांव हसनपुर मुंजब्ता का मामला है। आरोपी पप्प निवासी कमला बिहार पीतलनगरी मुरादाबाद, राजकुमार निवासी बिछौली और यामीन निवासी हसनपुर मुंजब्ता को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।
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