Sambhal News: बिजली के पोल बने नाला निर्माण में बाधा, तीन माह से रुका कार्य
Sambhal News: मौला हनुमानगढ़ में नगर पालिका द्वारा नाले का निर्माण कार्य पिछले तीन महीनों से रुका हुआ है। बिजली के पोलों और ट्रांसफार्मर की वजह से निर्माण प्रभावित हो रहा है। वार्ड सभासद ने संबंधित अधिकारियों से पोल हटाने की गुहार लगाई है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
Sambhal News: मौला हनुमानगढ़ के मुख्य मार्ग पर नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण का कार्य विद्युत वितरण खंड के उपकेंद्र के बाहर लगे बिजली के पोलों के कारण पिछले तीन माह से अधूरा पड़ा है। आधा दर्जन से अधिक बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर नाला निर्माण में बाधक बने हुए हैं, जिससे सड़क निर्माण भी प्रभावित हो रहा है। हनुमानगढ़ विद्युत वितरण खंड उपकेंद्र के बाहर सड़क किनारे लगे बिजली के पोलों के कारण नाला निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वार्ड सभासद सचिंद्र यादव ने बताया कि नगर पालिका लगभग 700 से 800 मीटर लंबे नाले का निर्माण करा रही है।
अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन उपकेंद्र के बाहर लगे छह से अधिक बिजली के पोलों के कारण पिछले तीन माह से निर्माण कार्य रुका हुआ है। उन्होंने बताया कि पोलों को हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईओ नगर पालिका सत्येंद्र प्रकाश ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र के बाहर लगे ट्रांसफार्मर और बिजली के पोलों के कारण नाला निर्माण कार्य रोकना पड़ा है। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर ट्रांसफार्मर और पोल हटाने का अनुरोध किया गया है। विभाग द्वारा इन्हें हटाए जाने के बाद नाला निर्माण का शेष कार्य शीघ्र पूरा कराया जाएगा।
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