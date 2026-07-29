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Sambhal News: दहेज को लेकर विवाहिता को मारने का प्रयास, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: हयातनगर थाना क्षेत्र के दौलतपुरी गांव की रिंकी की शादी राकेश से चार साल पहले हुई थी। ससुराल वालों ने शादी के बाद कार और एक लाख रुपये की मांग की। मांग न पूरी करने पर रिंकी के साथ मारपीट की गई और जान से मारने का प्रयास किया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

Sambhal News: दहेज को लेकर विवाहिता को मारने का प्रयास, केस दर्ज

Sambhal News: हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुरी निवासी रिंकी की शादी करीब चार साल पहले रूकनुद्दीन सराय निवासी राकेश के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय के बाद ससुराल पक्ष के लोग कार व एक लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं करने पर आरोपी ससुराली उसके साथ आए दिन मारपीट करने लगे। आरोप है कि 27 जुलाई की सुबह देव व अन्य ससुरालियों ने मारपीट की और गले में रस्सी का फंदा डालकर जान से मारने का प्रयास किया। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति राकेश, राजा, पप्पू, सरोज, मोनी, वंदना और कविता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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