Sambhal News: सन्नी या फिर आर्या...डीएनए जांच से होगी पहचान

Sambhal News: बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव अतरासी से ढाई साल पहले लापता हुए मासूम की पहचान अब डीएनए जांच से तय होगी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 27 जुलाई को एक महिला के साथ मिले बच्चे को लेकर दो परिवार अपना-अपना दावा कर रहे हैं। पुलिस ने मामला डीएनए परीक्षण के लिए भेजा है।

Sambhal News: बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव अतरासी से ढाई साल पहले लापता हुए मासूम की पहचान अब डीएनए जांच से तय होगी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 27 जुलाई को एक महिला के साथ मिले बच्चे को लेकर दो परिवार अपना-अपना दावा कर रहे हैं। एक ओर अतरासी निवासी संजय का परिवार उसे अपना लापता बेटा सन्नी बता रहा है, जबकि महिला उसे अपना पुत्र आर्या बता रही है। ऐसे में पुलिस ने पूरे मामले में डीएनए परीक्षण कराने का निर्णय लिया है।

पुलिस की कार्रवाई कोतवाली क्षेत्र के गांव अतरासी निवासी संजय ने 9 सितंबर 2024 को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि उसका ढाई वर्षीय बेटा सन्नी घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस विभिन्न स्तरों पर उसकी तलाश में जुटी रही। संजय ने बताया कि दो दिन पहले बीते सोमवार को उसकी पत्नी और साले ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक भीख मांगने वाली महिला के साथ एक बच्चे को देखा। उन्हें शक हुआ कि यह उनका लापता बेटा सन्नी है। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर गाजियाबाद जीआरपी की मदद से महिला और बच्चे को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इसके बाद बुधवार देर रात पुलिस दोनों को अपने साथ बहजोई ले आई। गुरुवार को पुलिस ने बच्चे और महिला के बयान बाल कल्याण समिति के समक्ष दर्ज कराए। इसके बाद महिला और बच्चे को सुरक्षा की दृष्टि से कलक्ट्रेट स्थित वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। वहीं अतरासी निवासी परिवार भी लगातार बच्चे को अपना बेटा बता रहा है।

डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पुलिस का कहना है कि अब बच्चा, महिला आरती और अतरासी निवासी संजय के डीएनए नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्चा वास्तव में संजय का लापता पुत्र सन्नी है या फिर गाजियाबाद की महिला आरती का पुत्र आर्या है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है。

गाजियाबाद से बरामद बच्चे पर दो पक्ष दावा कर रहे हैं। बच्चा, महिला और दावा करने वाले परिवार के डीएनए नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे की वास्तविक पहचान स्पष्ट होगी। फिलहाल बच्चे को बाल कल्याण समिति के निर्देश पर सुरक्षित रखा गया है और मामले की विधिक कार्रवाई जारी है।

-मनोज कुमार रावत, एएसपी, दक्षिण।