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Sambhal News: आज बंद रहेंगे जिलेभर के 12वीं तक के स्कूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: सावन महीने के दूसरे सोमवार को जिलेभर के शिवालयों में बड़ी भीड़ उमड़ेगी, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और हादसों का खतरा बढ़ सकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, डीएम के आदेश पर सभी स्कूल, नर्सरी से कक्षा 12 तक, बंद रहेंगे।

Sambhal News: आज बंद रहेंगे जिलेभर के 12वीं तक के स्कूल

Sambhal News: सावन महीने के दूसरे सोमवार को जिलेभर के शिवालयों में जलाभिषेक व पूजा करने के लिए भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में जाम की स्थिति बन जाती है और हादसा होने का खतरा बन सकता है। ऐसे में डीएम के निर्देश पर बीएसए अलका शर्मा ने जिले के सभी माध्यमिक, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सभी बोर्ड के नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे।

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