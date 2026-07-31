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Sambhal News: संभल में केंद्रीय विद्यालय की उम्मीद को मिली रफ्तार, पांच एकड़ जमीन की तलाश तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: जनपद के विद्यार्थियों को जल्द ही केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिल सकती है। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए लगभग पांच एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी।

Sambhal News: संभल में केंद्रीय विद्यालय की उम्मीद को मिली रफ्तार, पांच एकड़ जमीन की तलाश तेज

Sambhal News: जनपद के विद्यार्थियों को जल्द ही केंद्रीय विद्यालय (केवी) की सौगात मिल सकती है। जिला प्रशासन ने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश तेज कर दी है। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल स्वयं इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को शीघ्र भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय विद्यालय के लिए लगभग पांच एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। जिला प्रशासन की प्राथमिकता सम्भल-बहजोई मार्ग पर उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध कराने की है, ताकि विद्यालय तक पहुंच आसान हो और भविष्य में इसके विस्तार की भी पर्याप्त संभावना बनी रहे। जिलाधिकारी ने सम्भल और चन्दौसी के उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध उपयुक्त भूमि का जल्द सर्वे कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भूमि का अंतिम चयन होने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी。

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केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग

दरअसल, जनपद में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग लंबे समय से उठती रही है। पूर्व में सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से भी केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग सदन में उठा चुके है। अब जिला प्रशासन की सक्रियता से इस योजना को नई गति मिलने की उम्मीद जगी है।

विद्यार्थियों को मिलेगा यह लाभ

यदि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होती है तो जिले के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं और सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप अध्ययन का अवसर मिलेगा। इससे विशेष रूप से केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के बच्चों के साथ-साथ स्थानीय विद्यार्थियों को भी बेहतर शैक्षणिक विकल्प उपलब्ध होगा। जनपद के अभिभावकों और विद्यार्थियों को अब इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के साकार होने का इंतजार है।

भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया

जनपद में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लगभग पांच एकड़ भूमि की आवश्यकता है। सम्भल एवं चन्दौसी के उपजिलाधिकारियों को उपयुक्त सरकारी भूमि का सर्वे कर शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि का चयन होते ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। हमारा प्रयास है कि जनपद के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण केंद्रीय शिक्षा का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। - अंकित खण्डेलवाल, जिलाधिकारी, सम्भल。

सामान्य प्रश्न

केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता कितनी है?
केंद्रीय विद्यालय के लिए लगभग पांच एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।
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