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Sambhal News: मेहंदी के रंग में सजी हथेलियां, यन्हा और पायल ने मारी बाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: हरियाली तीज के अवसर पर उत्तर प्रदेश में ग्लोरियस इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन स्कूल में जिला स्तरीय मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने कला का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता दो आयु वर्गों में हुई। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी गई।

Sambhal News: मेहंदी के रंग में सजी हथेलियां, यन्हा और पायल ने मारी बाजी

Sambhal News: हरियाली तीज के अवसर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समिति उत्तर प्रदेश की ओर से रविवार को ग्लोरियस इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन स्कूल, हल्लू सराय में जिला स्तरीय मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं और युवतियों ने कलात्मक डिजाइनों से हथेलियां सजाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता दो आयु वर्गों में हुई। ए वर्ग में 10 से 15 वर्ष की छात्राओं में यन्हा प्रथम, अतुफा द्वितीय और ईशिका श्रीवास्तव तृतीय रहीं। बी वर्ग में 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में पायल दुबे प्रथम, उर्वशी द्वितीय तथा शीरीन परवीन और अल्फीया तृतीय रहीं। विजेताओं समेत सांत्वना स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया।

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संयोजक करिश्मा सिंह ने विजेता छात्राओं को मेहंदी कला को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। समिति पदाधिकारियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

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