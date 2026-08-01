Sambhal News: उद्योगों को रफ्तार, व्यापारियों को राहत, डीएम ने दिए समयबद्ध समाधान के निर्देश

Sambhal News: जिले में उद्योगों और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु समिति की बैठक में जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उद्योग एवं व्यापार से जुड़े सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी), मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, निवेश मित्र पोर्टल, आईजीआरएस और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। डीएम ने बाबा मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के मानचित्र स्वीकृति सहित अन्य मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं आर.के. आर्य हाइड्रोपोनिक्स फार्म्स तक जाने वाले जर्जर मार्ग के निर्माण के लिए नगर पालिका सम्भल को 15वें वित्त आयोग के तहत प्रस्ताव तैयार करने को कहा। बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर में छोटे प्लॉट आवंटित करने, मेंथा उद्योग को ओडीओपी में शामिल करने और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव भी रखे गए। जिलाधिकारी ने महिला उद्यमियों के साथ अलग बैठक आयोजित करने और रोजगार मेला लगाने के निर्देश दिए。