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Sambhal News: उद्योगों को रफ्तार, व्यापारियों को राहत, डीएम ने दिए समयबद्ध समाधान के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: जिले में उद्योगों और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलक्ट्रेट में हुई बैठक में सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। चंदौसी व्यापारियों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

Sambhal News: उद्योगों को रफ्तार, व्यापारियों को राहत, डीएम ने दिए समयबद्ध समाधान के निर्देश

Sambhal News: जिले में उद्योगों और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु समिति की बैठक में जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उद्योग एवं व्यापार से जुड़े सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी), मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, निवेश मित्र पोर्टल, आईजीआरएस और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। डीएम ने बाबा मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के मानचित्र स्वीकृति सहित अन्य मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं आर.के. आर्य हाइड्रोपोनिक्स फार्म्स तक जाने वाले जर्जर मार्ग के निर्माण के लिए नगर पालिका सम्भल को 15वें वित्त आयोग के तहत प्रस्ताव तैयार करने को कहा। बैठक में गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर में छोटे प्लॉट आवंटित करने, मेंथा उद्योग को ओडीओपी में शामिल करने और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव भी रखे गए। जिलाधिकारी ने महिला उद्यमियों के साथ अलग बैठक आयोजित करने और रोजगार मेला लगाने के निर्देश दिए。

चंदौसी के व्यापारियों की समस्याओं पर विशेष फोकस

व्यापार बंधु बैठक में चंदौसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित दुकानदारों, वेंडिंग जोन विकसित करने, जलभराव, नालों की सफाई, जर्जर सड़कों, पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। डीएम ने इन समस्याओं के समाधान के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सम्भल, एसडीएम चंदौसी और नगर पालिका चंदौसी के अधिशासी अधिकारी की संयुक्त टीम गठित कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा बहजोई रेलवे क्रॉसिंग के पास नो-पार्किंग जोन, सम्भल-बहजोई एवं सम्भल-मुरादाबाद रोडवेज बस सेवा विस्तार, चाइनीज मांझे के खिलाफ जागरूकता अभियान और महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी निर्णयात्मक चर्चा की गई।जिलाधिकारी ने नगर पालिका सम्भल, चंदौसी और बहजोई के अधिशासी अधिकारियों को स्थानीय व्यापारियों के साथ नियमित बैठक कर प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सामान्य प्रश्न

जिलाधिकारी ने उद्योगों और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या निर्देश दिए?
जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उद्योग एवं व्यापार से जुड़े सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
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