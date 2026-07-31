Sambhal News: कांवड़ यात्रा : 12,456 कैमरों की नजर, 2017 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे

Sambhal News: श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने इस बार व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन की ओर से जारी कांवड़ यात्रा-2026 कार्ययोजना के तहत सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, विद्युत, अग्निशमन और साफ-सफाई सहित हर व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिले को पांच जोनों में विभाजित कर निगरानी का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है, जबकि पिछले पांच वर्षों से कायम जीरो डूबने की घटना के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार पूरे जिले में 12,456 सीसीटीवी कैमरों और एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कांवड़ यात्रा की पल-पल निगरानी की जाएगी। नौ प्रमुख कांवड़ मार्गों पर विशेष मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जबकि 17 थाना क्षेत्रों में शिफ्टवार मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रमुख शिवालयों पर भी अलग से मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए जिले में 2017 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। पांच सुपर जोन में क्षेत्राधिकारी, विभिन्न सेक्टरों में उपनिरीक्षक एवं आरक्षी, 77 पिकेट एवं बैरियर, पुलिस सहायता केंद्र, रूफटॉप ड्यूटी और प्रमुख मंदिरों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। गंगा घाटों पर पीएसी (फ्लड), गोताखोर और महिला पुलिसकर्मियों की भी विशेष तैनाती रहेगी。

संभल। यातायात संचालन के लिए छह टीएसआई, 75 यातायात पुलिसकर्मी तथा 18 यूपी-112 वाहन अलर्ट मोड पर रहेंगे। जिले में 19 स्थानों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 130.33 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्गों को पूरी तरह गड्ढामुक्त कर दिया है। विद्युत विभाग ने करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 1,775 बिजली के पोलों की रैपिंग, 233 ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग, 225 स्थानों पर ढीले तारों को दुरुस्त तथा 37 झुके पोलों को सीधा कराया है। मार्गों, शिवालयों और गंगा घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई सुनिश्चित की गई है। राजघाट, संकरा घाट, साधुमणि, असदपुर और हरिबाबा बांध घाट सहित प्रमुख स्नान स्थलों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और गोताखोर तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ मार्गों और शिव मंदिरों पर 24 घंटे मेडिकल टीमों की व्यवस्था की है, जबकि 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने हरिहर मंदिर और पातालेश्वर मंदिर मार्ग को अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पूर्व वर्षों की घटनाओं से सबक लेते हुए अतिरिक्त पुलिस बल, निगरानी और सतर्कता बढ़ाई गई है। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार किया गया है। अग्निशामक विभाग के 31 कर्मियों और सात फायर एवं रेस्क्यू वाहनों को भी तैनात किया गया है।