Sambhal News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय, उमड़े श्रद्धालु

Sambhal News: सावन के पहले सोमवार पर जनपद के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा-अर्चना शुरू की। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। मंदिरों में प्रतिवर्ष इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व है।

Sambhal News: सावन के पहले सोमवार पर जनपद के शिवालयों में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह चार बजे से ही श्रद्धालुओं का मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गया था। दिन चढ़ने के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई और शिवालय हर-हर महादेव तथा बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठे। पूरे दिन वातावरण भक्तिमय बना रहा। शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा कड़े इंतेजाम किए गए थे। सावन के पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। सुबह से श्रद्धालु सुबह से पहुंचना शुरू हो गए थे। जिससे मंदिरों में भीड़ बढ़ गई और श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग गई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधि-विधान से जलाभिषेक कर बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प, दूध और गंगाजल अर्पित किया। पूजा-अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। हरिद्वार, ब्रजघाट, राजघाट सहित विभिन्न तीर्थस्थलों से पवित्र जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। शहर के सूर्यकुंड स्थित शिव मंदिर तथा सरायतरीन के प्राचीन पातालेश्वर शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थीं। मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई थी। जिससे दर्शन और जलाभिषेक का क्रम शांतिपूर्वक चलता रहा। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों में भी विशेष उत्साह देखने को मिला। श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा। प्रमुख मंदिरों पर महिला पुलिसकर्मियों और कांस्टेबलों की तैनाती की गई थी। पुलिसकर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रित करते रहे। जिससे कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। श्रद्धालुओं ने भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार किया। सुबह से दोपहर तक शिवभक्ति में डूबे श्रद्धालुओं की आस्था ने पूरे जनपद को भक्तिमय रंग में रंग दिया। शिवालयों में गूंजते भजनों, घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों के जयघोष ने सावन के पहले सोमवार को यादगार बना दिया。

प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ संभल। सावन माह के पहले सोमवार पर क्षेत्र के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। फतेहपुर भाऊ स्थित प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। भक्तों ने भगवान शिव का गंगाजल, जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से दिनभर गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर दर्शन किए। मंदिर समिति की ओर से दर्शन-पूजन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। जिससे पूरे दिन पूजा-अर्चना शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न हुई।

भवालपुर बांसली के प्राचीन शिव मंदिर भक्तों का तांता काफूरपुर। ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव भवालपुर बांसली स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह चार बजे से ही भक्त जलाभिषेक के लिए कतारों में लग गए। हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों सहित दूर-दराज के ग्रामीणों ने भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए तथा सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर परिसर दिनभर 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंजता रहा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कई सौ वर्ष पुराने इस शिव मंदिर में दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए आते हैं। वहीं नेकपुर, शेखपुरी, आलिया और नंदपुर बीटा सहित अन्य शिवालयों में भी श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना हुई।

झारखंडी महादेव व प्राचीन शिव मंदिर में सुख समृद्धि की कामना मढ़न। सावन माह के पहले सोमवार पर असमोली थाना क्षेत्र के गुमसानी स्थित प्राचीन झारखंडी महादेव शिव मंदिर और मढ़न के राम दरबार प्राचीन शिव मंदिर में शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह चार बजे से ही श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए कतारों में लग गए। हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों सहित हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से जलाभिषेक किया तथा सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर दिनभर 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष से गूंजता रहा। मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं कीं, जबकि असमोली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संभाले रही। पुजारियों के अनुसार सावन में इन प्राचीन शिवालयों का विशेष धार्मिक महत्व होने से दूर-दूर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

गुन्नौर क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं ने किया अभिषेक गुन्नौर। सावन माह के पहले सोमवार पर गुन्नौर, बबराला और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोर से ही भक्त भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कतारों में लग गए। राजघाट से गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने पतली शिव मंदिर, सैमला महादेव मंदिर, गोठना महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, दूध, गंगाजल, भांग, फल, मिष्ठान्न और सुगंधित पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर दिनभर हर-हर महादेव, बोल बम और ओम नमः शिवाय के जयघोष से गूंजता रहा। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी रहीं। मंदिरों के आसपास मेले जैसा माहौल रहा। जहां खिलौने, फल, मिठाई और पूजा सामग्री की दुकानों पर अच्छी खरीदारी हुई। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख मंदिरों पर पुलिस बल तैनात रहा।

चन्दौसी में भोर से ही मंदिरों में जुटे रहे श्रद्धालु चन्दौसी, संवाददाता। पवित्र सावन माह कि शुरुआत 30 जुलाई से हो गई। सावन के पहले दिन सोमवार को शहर के प्रमुख सवालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शिवालय और मंदिरों में हर हर महादेव बोल बम के जयघोष सुनाई दी। सुबह से ही श्रद्धालु की शिवालियों पर लाइन लगना शुरू हो गई थी। शिवालयों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात रहा।