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Sambhal News: गुरुवाणी के हिंदी भावार्थ से भाव-विभोर हुई संगत, ग्रहण किया लंगर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: गांव भारतल सिरसी के संत जोगा सिंह गुरुद्वारा में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बना। गुरुग्रंथ साहिब का पाठ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने माथा टेका और गुरु वाणी का श्रवण किया। ज्ञानी उदित सिंह ने गुरु वाणी का सरल हिंदी में भावार्थ समझाया। कार्यक्रम के अंत में लंगर सेवा आयोजित की गई, जिसमें सेवा और भाईचारे की भावना देखी गई।

Sambhal News: गुरुवाणी के हिंदी भावार्थ से भाव-विभोर हुई संगत, ग्रहण किया लंगर

Sambhal News: तहसील क्षेत्र के गांव भारतल सिरसी स्थित संत जोगा सिंह गुरुद्वारा में रविवार को श्रद्धा और भक्ति का वातावरण देखने को मिला। गुरुद्वारा परिसर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ आयोजित किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरु घर में माथा टेका और गुरुवाणी का श्रवण किया। ज्ञानी उदित सिंह ने श्रद्धापूर्वक गुरुवाणी का पाठ किया। इसके साथ ही उन्होंने गुरुवाणी में निहित संदेशों और भावार्थ का हिंदी में सरल भाषा में अनुवाद कर संगत को समझाया। गुरुवाणी के माध्यम से उन्होंने सेवा, प्रेम, सद्भाव, विनम्रता और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। सरल हिंदी में गुरुवाणी का भावार्थ सुनकर संगत भाव-विभोर नजर आई और श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया।

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पाठ के उपरांत गुरुद्वारा परिसर में लंगर सेवा आयोजित की गई। श्रद्धालुओं ने पंगत में एक साथ बैठकर गुरु का लंगर ग्रहण किया। इस दौरान सेवा और भाईचारे की भावना देखने को मिली। संगत ने लंगर सेवा में बढ़-चढ़कर सहयोग किया। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से कार्यक्रम में शामिल होने वाली संगत के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। पूरे कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारा परिसर में धार्मिक आस्था, अनुशासन और आपसी भाईचारे का माहौल बना रहा।

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