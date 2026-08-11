Sambhal News: कांवड़ियों की सेवा में आगे आया आचार्य मुक्तेश हकीम रईस सरस्वती इंटर कॉलेज
Sambhal News: जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर, रईस सरस्वती इंटर कॉलेज, सम्भल ने श्रावण माह में कांवड़ यात्रा के दौरान 'कांवड़िया सेवा एवं सहायता बूथ' स्थापित किया। छात्र-छात्राओं ने शिवभक्तों को आवश्यक सहायता प्रदान की, जिससे सेवा और सामाजिक दायित्व की भावना को बढ़ावा मिला। प्रधानाचार्य और शिक्षकों का विशेष योगदान रहा।
Sambhal News: जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशानुसार आचार्य मुक्तेश हकीम रईस सरस्वती इंटर कॉलेज, सम्भल की ओर से श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान पातालेश्वर महादेव मंदिर परिसर के निकट "कांवड़िया सेवा एवं सहायता बूथ" स्थापित किया गया। शिविर में विद्यालय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने कांवड़ियों की सेवा कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया। सेवा शिविर में जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिवभक्तों का स्वागत करते हुए उन्हें आवश्यक सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह, अनुशासन और सेवाभाव के साथ कांवड़ियों की सहायता की। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि इस पहल से विद्यार्थियों में सेवा, सहयोग और सामाजिक दायित्व की भावना को और अधिक बल मिला।
शिविर के सफल संचालन में प्रधानाचार्य यतीन्द्र कुमार भाटी के मार्गदर्शन के साथ शिक्षक हरपाल सिंह एवं विजेंद्र सिंह का विशेष सहयोग रहा। विद्यालय परिवार ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा का यह प्रयास विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक अनुभव है, जो उन्हें "सेवा ही सच्ची शिक्षा है" के मूल भाव से जोड़ता है।
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