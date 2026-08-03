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Sambhal News: पातालेश्वर शिव मंदिर में शिवभक्तों ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: सावन के पहले सोमवार पर सादातवाड़ी के पातालेश्वर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में व्यवस्था के लिए स्वयंसेवक तैनात रहे और प्रशासन ने यातायात नियंत्रण के लिए कदम उठाए। पूरे माहौल में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे।

Sambhal News: पातालेश्वर शिव मंदिर में शिवभक्तों ने किया जलाभिषेक

Sambhal News: सावन के पहले सोमवार पर सादातवाड़ी स्थित प्राचीन व सिद्धपीठ पातालेश्वर शिव मंदिर में शिवभक्तों की अपार आस्था उमड़ पड़ी। तड़के से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया और दिनभर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक व पूजन-अर्चन का सिलसिला चलता रहा। मंदिर परिसर और बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। पूरा वातावरण हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। सोमवार को बबराला के राजघाट स्थित गंगा तट से पवित्र गंगाजल भरकर हजारों शिवभक्त पैदल यात्रा करते हुए पातालेश्वर मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया था तथा दर्शन-पूजन की सुचारु व्यवस्था के लिए स्वयंसेवक भी तैनात रहे।

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डाक कांवड़ यात्रा और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए चार स्थानों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया। मंदिर परिसर, प्रमुख मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती रही। अधिकारियों ने लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी की।

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