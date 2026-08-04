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Sambhal News: बीमारी से रोजगार सेवक की मौत, बकाया मानदेय और सहायता की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: ग्राम पंचायत रम्पुरा राम रायपुर के रोजगार सेवक पुरुषोत्तम की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इस पर परिजनों में दुख और रोजगार सेवकों में शोक है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि मृतक के परिवार को सहायता और लंबित मानदेय शीघ्र दिया जाए ताकि परिवार का आर्थिक संकट दूर हो सके।

Sambhal News: बीमारी से रोजगार सेवक की मौत, बकाया मानदेय और सहायता की मांग

Sambhal News: ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत रम्पुरा राम रायपुर में तैनात रोजगार सेवक पुरुषोत्तम की बीमारी के चलते मंगलवार को मौत हो गई। उनकी मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। जबकि साथी रोजगार सेवकों में शोक की लहर दौड़ गई। घटना के बाद रोजगार सेवक संगठन ने आर्थिक तंगी और लंबित मानदेय का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन से मृतक परिवार को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। रोजगार सेवक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ओंमकार सिंह ने कार्यक्रम अधिकारी सुधांशु अंजाना को ज्ञापन सौंपकर बताया कि पुरुषोत्तम लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। आर्थिक अभाव के कारण उनका समय पर समुचित इलाज नहीं हो सका।

जिससे उनकी असमय मौत हो गई। संगठन का कहना है कि यदि समय पर आर्थिक सहयोग और मानदेय का भुगतान हो जाता तो इलाज बेहतर ढंग से कराया जा सकता था। ज्ञापन में मांग की गई कि मृतक रोजगार सेवक का समस्त बकाया मानदेय तत्काल उनके आश्रितों को दिया जाए। साथ ही आर्थिक संकट से गुजर रहे परिवार को शासकीय सहायता उपलब्ध कराई जाए और ईपीएफ सहित सभी देय लाभ शीघ्र दिलाए जाएं। ताकि परिवार को भविष्य के लिए आर्थिक संबल मिल सके। संगठन ने प्रशासन से मामले को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है।

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