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Sambhal News: एक ही परिवार के तीन को सांप ने डसा, मासूम की मौत, चाची-चाचा भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: गांव गनेशपुर में एक ही परिवार पर चार दिन में जहरीले सांप ने तीन बार हमला किया। इस दौरान सात वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी चाची और चाचा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। अब पूरे गांव में भय का माहौल है। वन विभाग ने सांप को पकड़कर सुरक्षित किया है।

Sambhal News: एक ही परिवार के तीन को सांप ने डसा, मासूम की मौत, चाची-चाचा भर्ती

Sambhal News: कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गनेशपुर में एक ही परिवार पर चार दिन के भीतर जहरीले सांप ने तीन बार हमला किया। सांप के डसने से सात वर्षीय मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी चाची और चाचा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से पीड़ित परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। गांव गनेशपुर निवासी विनोद ने बताया कि उनके घर में छिपा जहरीला सांप पिछले चार दिनों से लगातार परिवार के सदस्यों को निशाना बना रहा था। शनिवार को उनकी सात वर्षीय बेटी सुनहरी घर में खेल रही थी। इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। परिजन आनन-फानन में उसे चन्दौसी के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन शुरुआत में उन्हें सांप के काटने का पता नहीं चल सका, जिससे रविवार को इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई।

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घटनाएँ

रविवार को ही सुनहरी की चाची संगीता के पैर की उंगली में सांप ने फिर डस लिया। हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उन्हें चन्दौसी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से डॉक्टरों ने उन्हें मेरठ रेफर कर दिया। संगीता का इलाज अभी मेरठ के निजी अस्पताल में चल रहा है।

परिवार की हालत

परिवार अभी इन दो हादसों से उबर भी नहीं पाया था कि मंगलवार देर रात करीब ढाई बजे सांप ने सुनहरी के चाचा प्रमोद यादव को सोते समय दाहिने हाथ की उंगली में काट लिया। दर्द होने पर जब प्रमोद ने लाइट जलाई तो बेड पर सांप बैठा दिखाई दिया। शोर मचाने पर पहुंचे परिजनों ने इस बार घबराने के बजाय हिम्मत दिखाई और सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया। सांप को डिब्बे में बंद करने के बाद परिजन तुरंत प्रमोद को इलाज के लिए बदायूं मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उनका उपचार जारी है। परिजनों के अनुसार अब प्रमोद की हालत में सुधार आ रहा है।

वन विभाग का रेस्क्यू

घटना की सूचना पर पहुंचा वन विभाग

घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी गांव पहुंची। वन दरोगा विकास नेगी और तरुण चौहान ने पीड़ित परिवार से जानकारी लेने के बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया। पकड़े गए सांप को सुरक्षित कब्जे में लेकर उसका रेस्क्यू कराया गया। वन दरोगा विकास नेगी ने बताया कि पकड़ा गया सांप अत्यंत जहरीली प्रजाति का है, जिसे स्थानीय भाषा में 'कनेत' कहा जाता है। यह सांप अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में घुस जाता है और इसके विष का असर बेहद घातक होता है। उन्होंने लोगों से घरों के आसपास साफ-सफाई रखने, बिलों को बंद करने तथा सांप दिखाई देने पर स्वयं पकड़ने के बजाय तुरंत वन विभाग या संबंधित विभाग को सूचना देने की अपील की। एक ही परिवार के तीन लोगों को लगातार सांप के डसने और मासूम बच्ची की मौत की घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल है। ग्रामीण भी अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बरत रहे हैं।

जानिए क्या करें और क्या न करें

. घर के आसपास झाड़ियां, कचरा, ईंट-पत्थरों के ढेर और लकड़ियों का जमाव न होने दें। ऐसे स्थानों पर सांप छिप सकते हैं।

. अंधेरे में खेत, बगीचे या खुले स्थान पर जाते समय हमेशा टॉर्च लेकर चलें। बिना देखे कहीं हाथ या पैर न रखें।

. खेतों, झाड़ियों या पानी भरे क्षेत्रों में काम करते समय ऊंचे जूते और मोटे कपड़े पहनें।

. बच्चों को झाड़ियों, गड्ढों, लकड़ियों के ढेर या सुनसान स्थानों पर खेलने से रोकें।

. सांप को पकड़ने, मारने या भगाने का प्रयास न करें। सुरक्षित दूरी बनाकर वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें।

. सर्पदंश होने पर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचें, जहां एंटी-स्नेक वेनम उपलब्ध हो।

. घबराने से शरीर में जहर तेजी से फैल सकता है। पीड़ित को शांत रखें और काटे गए अंग को जितना संभव हो स्थिर रखें।

यह बिल्कुल न करें

. काटे गए स्थान पर चीरा न लगाएं, जहर चूसने की कोशिश न करें।

. कसकर रस्सी या पट्टी न बांधें और बर्फ, मिट्टी, हल्दी या कोई घरेलू लेप न लगाएं।

. झाड़-फूंक या तांत्रिक के चक्कर में समय न गंवाएं

. सर्पदंश का एकमात्र वैज्ञानिक और प्रभावी उपचार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा है। झाड़-फूंक या अप्रमाणित इलाज में समय गंवाना जानलेवा हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितने दिनों में सांप ने परिवार पर हमला किया?
सांप ने परिवार पर चार दिन के भीतर तीन बार हमला किया।
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