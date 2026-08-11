Sambhal News: नाहरठेर में डेयरी पर छापा, पनीर नष्ट कराया, खाद्य सुरक्षा टीम ने भरे नमूने

Sambhal News: नगर मजिस्ट्रेट ने शिकायत मिलने पर सोमवार को ग्राम नाहरठेर में संचालित एक डेयरी पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में संदिग्ध पनीर और दूध मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग तथा पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने 151 पैकेट संदिग्ध पनीर नष्ट कराया, नमूने जांच के लिए भेजे और अन्य अनियमितताओं पर भी कार्रवाई शुरू कर दी। नगर मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि ग्राम नाहरठेर निवासी आदिल पुत्र अख्तर हुसैन द्वारा संचालित डेयरी के निरीक्षण में प्रथम दृष्टया दूध एवं पनीर में मिलावट किए जाने की आशंका मिली। डेयरी संचालक से दूध की खरीद-फरोख्त से संबंधित अभिलेख मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के दौरान दूध और पनीर में मिलावट की आशंका जताई। अधिकारियों के अनुसार पनीर का वजन बढ़ाने के लिए वनस्पति पदार्थ मिलाए जाने तथा दूध को फाड़ने के लिए किसी रासायनिक पदार्थ के उपयोग की आशंका है। मौके से एक संदिग्ध केमिकल की बोतल भी बरामद हुई, जिसे जांच के दायरे में लिया गया है। इसकी वास्तविक प्रकृति प्रयोगशाला जांच के बाद स्पष्ट होगी। निरीक्षण के दौरान अवैध डेयरी में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग भी पाया गया। आपूर्ति विभाग ने ऐसे सिलेंडरों को जब्त कर लिया। इसके अलावा परिसर में खड़े कई वाहनों की जांच सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) से कराई गई। जांच में तीन मोटरसाइकिल, दो पिकअप, दो चारपहिया वाहन और एक मेटाडोर के दस्तावेज व वैधता संबंधी अनियमितताएं मिलने पर सभी वाहनों को थाना रजपुरा पुलिस के माध्यम से सीज करा दिया गया। संयुक्त टीम ने डेयरी में रखे 151 पैकेट संदिग्ध पनीर, जिनका प्रत्येक पैकेट लगभग 3.5 किलोग्राम का बताया गया, नष्ट करा दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के लिए एक किलोग्राम पनीर का नमूना भी संग्रहित किया है। प्रशासन के अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम सहित अन्य संबंधित नियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डेयरी संचालक के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।