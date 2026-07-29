Sambhal News: गमगीन माहौल में हुआ ताई भतीजी का अंतिम संस्कार

Sambhal News: कैला देवी थाना क्षेत्र के चंदन कटी मौजा गांव में जर्जर मकान की छत गिरने से मंगलवार को ताई भतीजी की मौत हो गई थी। जबकि अन्य छह परिजन घायल हो गए थे। बुधवार को मासूम दीपांशी और ताई नंदकी उर्फ सूरजमुखी का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया गया। ताई और भतीजी की एक साथ उठी अर्थियां देखकर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। गांव निवासी रामचंद्र का परिवार लंबे समय से गरीबी के बीच जीवन गुजार रहा है। परिवार के 11 सदस्य वर्षों पुराने जर्जर मकान में रह रहे थे। मंगलवार सुबह बारिश से बचाव के लिए परिवार के लोग छत पर पॉलीथिन डाल रहे थे।

इसके बाद दोनों भाई नीचे आकर खाना खाने बैठे थे। इसी दौरान अचानक मकान की छत भरभराकर गिर गई थी। हादसे में घर में मौजूद आठ लोग मलबे में दब गए थे। छत गिरने की तेज आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया था। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई पहुंचाया गया था। जहां इलाज के दौरान मासूम दीपांशी और उसकी ताई सूरजमुखी ने दम तोड़ दिया था। जबकि परिवार के छह अन्य सदस्य घायल हो गए थे। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव गांव पहुंचे तो परिजनों में चीख-पुकार मच गई। अंतिम विदाई के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। घटना के बाद अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद और घायलों के बेहतर उपचार का भरोसा दिया था, लेकिन बुधवार तक परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी। हादसे के बाद बेघर हुआ परिवार अब भाई रानो के घर रहने को मजबूर है। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती घायलों को बेहतर इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित परिवार अब प्रशासन से मदद, इलाज की व्यवस्था और रहने के लिए सुरक्षित आशियाने की उम्मीद लगाए बैठा है।