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Sambhal News: बालू के अवैध खनन में छापेमारी कर 3 ट्रेलर किए गए जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: जनपद में अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस और खनन विभाग ने तीन ट्रेलर जब्त किए। इन ट्रेलरों के ट्रांजिट पास की वैधता समाप्त हो चुकी थी। अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Sambhal News: बालू के अवैध खनन में छापेमारी कर 3 ट्रेलर किए गए जब्त

Sambhal News: जनपद में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को खनन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बालू से लदे तीन ट्रेलर जब्त किए हैं। तीनों वाहनों के ट्रांजिट पास की वैधता समाप्त हो चुकी थी, जिसके चलते उन्हें नियमों का उल्लंघन करते हुए खनिज परिवहन करते पाया गया। अभियान के दौरान पुलिस चौकी खिरनी क्षेत्र में दो तथा थाना कैलादेवी क्षेत्र में एक बालू से भरा ट्रेलर पकड़ा गया। जांच में वाहनों के ट्रांजिट पास की वैधता समाप्त मिली। वैध ट्रांजिट पास के बिना अथवा अमान्य ट्रांजिट पास के आधार पर खनिज का परिवहन करना नियमों के विरुद्ध है।

मामले में तीनों ट्रेलरों को मौके पर ही नियमानुसार जब्त कर लिया गया। वाहनों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कार्रवाई खनन निरीक्षक और थाना कैलादेवी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बिना वैध ट्रांजिट पास अथवा समाप्त/अमान्य ट्रांजिट पास के जरिए खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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