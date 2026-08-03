Sambhal News: लेनदेन विवाद में फोटो वायरल करने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
Sambhal News: गांव टांडा कोटी की शमा परवीन ने रुपये के लेन-देन के विवाद में दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दानिश ने उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Sambhal News: थाना क्षेत्र के गांव टांडा कोटी निवासी शमा परवीन ने पैसों के लेनदेन के विवाद में फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाते हुए बिलारी थाना क्षेत्र के गांव थामला निवासी दानिश पुत्र यूनुस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शमा परवीन का आरोप है कि दानिश से रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। शिकायत के आधार पर असमोली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है ।
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