Sambhal News: 35 बीघा विवादित भूमि की सच्चाई तलाशेगी प्रशासनिक टीम, आज होगी नौ संपत्तियों की पैमाइश

Sambhal News: सरायतरीन के बाजार गंज स्थित नगर पालिका की कथित 35 बीघा विवादित भूमि मामले में जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त विक्रय पत्र और संशोधन पत्र के आधार पर प्रशासन बुधवार को मौके पर नौ संपत्तियों की पैमाइश कराएगा। इसके लिए राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार रजिस्ट्रार कार्यालय से जनवरी 1984 का विक्रय पत्र और सितंबर 1984 का संशोधन पत्र प्राप्त हुआ है। संशोधन पत्र में नौ अलग-अलग संपत्तियों का उल्लेख होने के बाद जांच का दायरा और स्पष्ट हुआ। इन अभिलेखों के आधार पर तैयार विवरण पत्र में कई शब्द अरबी और फारसी भाषा में होने के कारण पहले उनके अनुवाद में कठिनाई आई, लेकिन अब पूरा अनुवाद कराया जा चुका है।

सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि बुधवार को गठित टीम संबंधित संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करेगी। टीम में नायब तहसीलदार, दो राजस्व निरीक्षक और दो लेखपाल शामिल किए गए हैं। पैमाइश के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहेगा। मौके पर यह भी देखा जाएगा कि अभिलेखों में दर्ज संपत्तियां वर्तमान में किस स्थान पर और किस स्थिति में हैं। उन्होंने बताया कि पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे विवादित भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने में मदद मिलेगी। इस मामले में दावेदार पक्ष सईदुद्दीन खां की ओर से नीलामी से संबंधित सभी अभिलेख समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण जांच लंबे समय तक अटकी रही। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय से मूल दस्तावेज तलब किए गए, जिसके बाद विक्रय पत्र और संशोधन पत्र मिलने से जांच को गति मिली। अब प्रशासन इस पूरे प्रकरण को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।