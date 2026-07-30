Sambhal News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर आवारा पशुओं का आतंक, दुश्वारी
Sambhal News: सावन माह की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार के कांवड़ यात्रा मार्गों पर आवारा गोवंशीय पशुओं की समस्या सामने आ रही है। श्रद्धालुओं और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से मांग की है कि यात्रा शुरू होने से पहले इन पशुओं को हटाया जाए ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।
Sambhal News: सावन माह की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार और अन्य गंगा घाटों से कांवड़ एवं गंगाजल लेकर शिवभक्त लौटेंगे। ऐसे में शहर के कांवड़ यात्रा मार्गों पर घूम रहे आवारा गोवंशीय पशु श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए चिंता का कारण बनेंगे। नगर पालिका इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। शहर के यशोदा चौराहा, चौधरी सराय चौराहा, हसनपुर मार्ग, बहजोई मार्ग और गवां मार्ग सहित कई प्रमुख रास्तों पर दिनभर आवारा गोवंशीय पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार ये पशु राहगीरों पर हमला भी कर चुके हैं। ऐसे में कांवड़ लेकर लौट रहे शिवभक्तों की सुरक्षा को लेकर लोगों ने चिंता जताई है।
नामित सभासद सैय्यद शान अली ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी प्रमुख मार्गों से आवारा पशुओं को हटाया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि नगर पालिका की टीम को निर्देश दिए जा रहे हैं। अभियान चलाकर कांवड़ यात्रा मार्गों और प्रमुख सड़कों से आवारा गोवंशीय पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा, जिससे शिवभक्तों और आम नागरिकों की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।
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