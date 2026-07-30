Sambhal News: बेहतर आलू उत्पादन पर मंथन, किसानों को संतुलित खाद और दवा के प्रयोग की सलाह

Sambhal News: शहर के चौधरी सराय स्थित एक पैलेस में बुधवार को कोल्ड स्टोर एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आलू की गुणवत्ता सुधारने, बेहतर भंडारण व्यवस्था और किसानों को जागरूक बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि हाल के वर्षों में आलू की गुणवत्ता प्रभावित होने का एक प्रमुख कारण रासायनिक खाद और कीटनाशकों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग है। किसानों से अपील की गई कि वे वैज्ञानिक सलाह के अनुसार निर्धारित मात्रा में ही उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करें। इससे आलू की गुणवत्ता बेहतर होगी, उत्पादन लागत कम होगी और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य भी मिल सकेगा।

बैठक के दौरान जिले के विभिन्न कोल्ड स्टोरों में भंडारित आलू की गुणवत्ता की भी समीक्षा की गई। साथ ही कोल्ड स्टोरों के सुरक्षित और प्रभावी संचालन पर विस्तार से जानकारी दी गई। संचालकों को बताया गया कि भंडारण के दौरान तापमान और अमोनिया की मात्रा का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आलू लंबे समय तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बना रहे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसानों और कोल्ड स्टोर संचालकों को समय-समय पर आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। उपस्थित सदस्यों ने गुणवत्ता सुधार और सुरक्षित भंडारण को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया। इस दौरान जिला उद्यान अधिकारी सौरभ बंसल, खाद्य सुरक्षाएवं औषधि प्रशासन मानवेंद्र सिंह व कोल्ड सटोर संचालक मौजूद रहे।