Sambhal News: मंडी समिति के क्रय-विक्रय मार्ग पर गंदगी का अंबार, व्यापारी परेशान
Sambhal News: मंडी समिति के मुख्य मार्ग पर फैली गंदगी से व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। सब्जी मंडी में आने-जाने वाले किसानों और वाहनों के बाद कचरा बिखर जाता है, लेकिन सफाई व्यवस्था न होने से यह समस्या बनी रहती है। व्यापारियों ने प्रशासन से नियमित सफाई की मांग की है।
Sambhal News: मंडी समिति स्थित क्रय-विक्रय समिति की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर फैली गंदगी से व्यापारियों और आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि प्रतिदिन सुबह सब्जी मंडी में आने वाले किसानों और वाहनों की आवाजाही के बाद सड़क पर सब्जियों का कचरा और अन्य अपशिष्ट बिखर जाता है, लेकिन समय पर सफाई नहीं होने से पूरे दिन गंदगी बनी रहती है। व्यापारियों के अनुसार मार्ग पर फैले कचरे और कीचड़ के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्राहकों, मजदूरों और व्यापारियों को आवागमन में दिक्कत होती है, वहीं दुर्गंध के कारण आसपास का माहौल भी प्रभावित हो रहा है।
बरसात के दिनों में स्थिति और अधिक खराब हो जाती है, जिससे फिसलकर दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है।व्यापारियों ने बताया कि यह मार्ग मंडी का प्रमुख रास्ता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान, आढ़ती और खरीदार पहुंचते हैं। इसके बावजूद नियमित सफाई व्यवस्था नहीं होने से समस्या लगातार बनी हुई है। व्यापारियों ने मंडी प्रशासन से मांग की है कि प्रतिदिन सब्जी मंडी का कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, ताकि मार्ग साफ रहे और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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