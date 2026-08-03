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Sambhal News: विजन सेंटर ने धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: सीएल गुप्ता विजन सेंटर, संभल का वार्षिकोत्सव सोमवार को मनाया गया। इस केंद्र का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नेत्र सेवाएं प्रदान करना है। कार्यक्रम में नेत्रदान की जागरूकता बढ़ाई गई और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया।

Sambhal News: विजन सेंटर ने धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव

Sambhal News: सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान द्वारा संचालित सीएल गुप्ता विजन सेंटर, संभल का वार्षिकोत्सव सोमवार को उत्साह के साथ मनाया गया। वर्ष 2019 में शुरू हुए इस केंद्र पर प्राथमिक नेत्र जांच, चश्मों का वितरण और जरूरतमंद मरीजों को मुरादाबाद स्थित बेस अस्पताल रेफर करने की सुविधा दी जाती है। संस्थान की वाइस चेयरपर्सन डॉ. आशि खुराना ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक नेत्र सेवाएं पहुंचाना केंद्र का उद्देश्य है। कार्यक्रम में नेत्रदान के प्रति जागरूक किया गया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और सहयोगियों को सम्मानित किया गया।

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