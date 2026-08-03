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Sambhal News: भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के भाई भतीजे पर मारपीट में केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: सदर कोतवाली क्षेत्र के बरेली सराय में रविवार रात गुरूदक्षिना कार्यक्रम में शामिल हुए अमित गुप्ता के साथ भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के भाई और बेटे ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर उन लोगों ने अमित के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Sambhal News: भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के भाई भतीजे पर मारपीट में केस दर्ज

Sambhal News: सदर कोतवाली क्षेत्र के बरेली सराय प्रेमशंकर वाटिका में रविवार रात गुरूदक्षिणा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे व्यक्ति के साथ भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के कारोबारी भाई-भतीजे ने गाली-गलौज की। पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपी पिता-पुत्र ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित जान बचाकर मौके से भाग निकला और पुलिस को सूचना दी। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी लेकर घायल का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थानाक्षेत्र में शहर के आनंद विहार कॉलोनी निवासी अमित गुप्ता रविवार देर शाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गुरूदक्षिणा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेमशंकर वाटिका बरेली सराय गए थे।

पीड़ित अमित गुप्ता का आरोप है कि कार्यक्रम समापन के बाद देर रात प्रेमशंकर वाटिका में शहर के सरथल चौकी के पास मोहल्ला कोट पूर्वी निवासी भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के कारोबारी भाई कपिल सिंघल व उनके बेटे सार्थक सिंघल गाली-गलौज करने लगे। जब पीड़ित अमित गुप्ता ने गाली-गलौज का विरोध किया, तो आरोपियों ने मारपीट की। शोर - शराबा होने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित मौका पाकर वहां से भाग निकला और पुलिस को सूचना दी। जानकारी पाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस घटना की सच्चाई जानने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने घायल का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में कपिल सिंघल व सार्थक सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस गहनता से जांच कर रही है।

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