Sambhal News: श्रीराम जानकी बैठे हैं मेरे में...

Sambhal News: स्वामी भूमानंद सेवा ट्रस्ट की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ​स्थित महामृत्युंजय मंदिर में रविवार को संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। पाठ के बीच - बीच में हुए मधुर भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। सुंदरकांड के दौरान पूरा मंदिर परिसर श्रीराम और बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर में ट्रस्ट के पदा​धिकारियों ने सुंदरकांड की शुरूआत गणेश व सरस्वती वंदना, हनुमान चालासी व बजरंगबाण व श्रीराम स्तुति का गायन कर की। इसके बाद सुंदरकांड की चौपाइयों का संगीतमय व्याख्यान किया गया। पाठ के बीच-बीच में भजनों का गायन हुआ। इसमें केजी शर्मा ने कीजो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम और अजय सक्सेना ने श्रीराम जानकी बैठे है मेरे सीने में आदि भजनों को गाया।