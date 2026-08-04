Sambhal News: पप्पू यादव का पुतला फूंकने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं की कोतवाल से नोंकझोंक
Sambhal News: बजरंग दल ने सांसद पप्पू यादव के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाया। पुलिस ने बिना अनुमति पुतला जलाने पर सवाल उठाया, जिससे तनाव उत्पन्न हुआ और कार्यकर्ताओं ने नोकझोंक शुरू कर दी। अंत में, पुलिस ने हिरासत में लिए गए पदाधिकारी को छोड़ दिया और मामला शांत हुआ।
Sambhal News: बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंगलवार सुबह सांसद पप्पू यादव के विरोध में नारेबाजी करते हुए उनका पुतला लेकर शहर के शंकर कॉलेज चौराहा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए पुतले का दहन शुरू कर दिया। पुतला दहन की सूचना मिलते ही सदर कोतवाल सुधीर पंवार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कोतवाल ने बिना अनुमति पुतला दहन करने का कारण पूछा, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। इसी दौरान पुलिस ने संगठन के एक पदाधिकारी को कोतवाली की गाड़ी में बैठा लिया। पदाधिकारी को हिरासत में लेने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।
कुछ देर के लिए मौके पर तनाव की स्थिति बन गई और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में पुलिस ने हिरासत में लिए गए पदाधिकारी को छोड़ दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
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