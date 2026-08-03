Sambhal News: भूरेशाह मजार रोड पर नाला निर्माण को लेकर किया निरीक्षण
Sambhal News: शहर के भूरेशाह मजार रोड पर जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने सोमवार को निरीक्षण किया। नाला निर्माण न होने के कारण बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने जलनिकासी व्यवस्था की जानकारियों का जायजा लिया और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।
Sambhal News: शहर के भूरेशाह मजार रोड पर लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या को लेकर सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। नाला निर्माण नहीं होने के कारण क्षेत्र में बारिश और गंदे पानी के निकास की समस्या बनी हुई है। जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण सड़क पर गंदा पानी जमा हो जाता है और लोगों को मजबूरी में उसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। राहगीरों के साथ-साथ लोगों को भी आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को देखते हुए सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी और नगर पालिका ईओ आदित्य प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
अधिकारियों ने क्षेत्र की स्थिति को देखा और जलनिकासी व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने नाला निर्माण की जरूरत और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अधिकारियों के निरीक्षण के बाद लोगों में जल्द समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। लोगों ने बताया कि लंबे समय से नाला निर्माण की मांग की जा रही है। जलभराव के कारण जहां आवागमन प्रभावित होता है। वहीं गंदगी और दुर्गंध से भी परेशानी बढ़ जाती है। अधिकारियों ने समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
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