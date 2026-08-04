Sambhal News: रास्ते में रोककर युवक से मारपीट, चार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज
Sambhal News: गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के मखदुमपुर में पंकज के साथ रास्ते में चार आरोपियों ने मारपीट की। पंकज जब अपने गाँव लौट रहा था, तभी कैल चौराहे पर उन्हें रोककर गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर आरोपी भाग गए। इस घटना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
Sambhal News: गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव मखदुमपुर निवासी पंकज पुत्र राकेश के साथ रास्ते में रोककर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार वह सोमवार दोपहर करीब एक बजे बबराला से अपने गांव लौट रहा था। गांव कैल चौराहे पर चार लोगों ने उसे रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। थाना प्रभारी लवनीश चौधरी ने बताया कि गब्बर उर्फ विराट, गिरीश, संजू और बंटी निवासी गांव कैल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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