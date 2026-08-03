Sambhal News: अब गलियों में नहीं मचेगा ''डॉग आतंक'', संभल में बनेगा एबीसी सेंटर, आवारा कुत्तों पर लगेगी लगाम
Sambhal News: शहरों में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए संभल जिले में तीन नगर पालिकाओं में एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह केंद्र आवारा कुत्तों की बंध्याकरण और टीकाकरण करेंगे, जिससे उनकी संख्या नियंत्रित हो सकेगी और डॉग बाइट घटनाओं पर प्रभाव पड़ेगा।
Sambhal News: शहरों में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने संभल जिले की तीनों नगर पालिकाओं में एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में करीब 8000 वर्गमीटर भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद संभल नगर पालिका ने उपयुक्त जमीन की तलाश भी शुरू कर दी है। एबीसी सेंटर में आवारा कुत्तों का वैज्ञानिक तरीके से बंध्याकरण (स्टरलाइजेशन) और टीकाकरण किया जाएगा। इससे कुत्तों की अनियंत्रित बढ़ती संख्या पर रोक लगेगी और रेबीज जैसी बीमारियों के खतरे में भी कमी आएगी।
नगर निकायों का मानना है कि इस योजना के लागू होने से शहर में आए दिन होने वाली डॉग बाइट की घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भूमि चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर प्रस्ताव शासन को भेजा जाए, ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके। नगर पालिका ईओ आदित्य प्रकाशका कहना है कि जमीन उपलब्ध होते ही आगे की कार्रवाई तेज कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।