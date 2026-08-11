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Sambhal News: प्रसव के 25 दिन बाद बिगड़ी हालत, महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: थाना धनारी क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की प्रसव के 25 दिन बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए अलीगढ़ के अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बहजोई के निजी अस्पताल के स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है।

Sambhal News: प्रसव के 25 दिन बाद बिगड़ी हालत, महिला की मौत

Sambhal News: थाना धनारी क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की प्रसव के करीब 25 दिन बाद अचानक हालत बिगड़ गई। गंभीर स्थिति में परिजन उसे उपचार के लिए अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान रविवार देर रात उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने बहजोई के निजी अस्पताल के स्टाफ पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर बहजोई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां चिकित्सक ने ऑपरेशन कर प्रसव कराया, जिसके बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया।

प्रसव के बाद महिला की हालत सामान्य बताई जा रही थी। करीब 25 दिन बाद नौ अगस्त को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन महिला की जान नहीं बच सकी। महिला की मौत की जानकारी मिलने के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने बहजोई के अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। वहीं प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मलिक ने बताया कि घटना की अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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