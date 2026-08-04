Sambhal News: पूर्व छात्रावास अधीक्षक व महिला के खिलाफ धोखाधड़ी की तहरीर
Sambhal News: मुख्य वाणिज्य अनुदेशक मुनीम मीणा ने पूर्व छात्रावास अधीक्षक और संबंधित महिला पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है। तहरीर में बताया गया है कि फर्जी बैंक दस्तावेजों का उपयोग निविदा प्रक्रिया में किया गया, जिससे सरकारी धन को नुकसान हुआ। जांच की जा रही है।
Sambhal News: रेलवे प्रशिक्षण संस्थान के पूर्व छात्रावास अधीक्षक व परिचित महिला पर धोखाधड़ी और फर्जी बैंक दस्तावेजों का आरोप लगाते हुए मुख्य वाणिज्य अनुदेशक ने मंगलवार को कोतवाली में तहरीर दी। मुख्य वाणिज्य अनुदेशक मुनीम मीणा ने तहरीर बताया कि पूर्व छात्रावास अधीक्षक काफी समय से चल रहे हैं। उन्होंने साथ में बैंक जाने वाली महिला सहित सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ निविदा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर बैंक में फर्जी दस्तावेज धोखाधड़ी करने मामले में कोतवाली में सभी के खिलाफ तहरीर दी है। मुख्य वाणिज्य अनुदेशक ने बताया कि विभागीय जांच में यह बात सामने आई है कि निविदा के दौरान जमा किए गए वित्तीय दस्तावेज पूरी तरह फर्जी थे।
जिसका उपयोग सरकारी या संस्थागत कोष को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। प्रभारी निरीक्षक संत कुमार ने बताया कि मुख्य वाणिज्य अनुदेशक मुनीम मीणा ने छात्रावास अधीक्षक सहित अन्य साथियों के खिलाफ तहरीर दी है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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