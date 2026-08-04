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Sambhal News: मुख्यमंत्री से मिले पूर्व मंत्री राजू यादव, गुन्नौर में एसीजेएम कोर्ट और बबराला में रेलवे ओवरब्रिज की उठाई मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर गुन्नौर की दो प्रमुख जनसमस्याओं के समाधान के लिए मांगपत्र सौंपा। उन्होंने गुन्नौर तहसील में एसीजेएम न्यायालय की स्थापना और बबराला रेलवे लाइन पर अंडरपास या ओवरब्रिज के निर्माण की मांग की।

Sambhal News: मुख्यमंत्री से मिले पूर्व मंत्री राजू यादव, गुन्नौर में एसीजेएम कोर्ट और बबराला में रेलवे ओवरब्रिज की उठाई मांग

Sambhal News: पूर्व मंत्री एवं गुन्नौर के पूर्व विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात कर क्षेत्र की दो प्रमुख जनसमस्याओं के समाधान के लिए मांगपत्र सौंपे। उन्होंने गुन्नौर तहसील में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) न्यायालय की स्थापना तथा बबराला रेलवे लाइन पर अंडरपास अथवा ओवरब्रिज (फ्लाईओवर) के निर्माण की मांग करते हुए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया। मुख्यमंत्री को दिए मांगपत्र में पूर्व मंत्री ने कहा कि गुन्नौर क्षेत्र के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए संभल स्थित न्यायालय तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे आमजन और अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि बार वेलफेयर एसोसिएशन गुन्नौर के सहयोग से कोर्ट रूम भवन का निर्माण कराया जा चुका है तथा न्यायालय की स्थापना से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी कर शासन को भेजी जा चुकी हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों को सस्ता, सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए गुन्नौर में एसीजेएम कोर्ट का शीघ्र सृजन करने का अनुरोध किया。

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बबराला रेलवे लाइन पर अंडरपास की मांग

दूसरे पत्र में पूर्व मंत्री ने बबराला रेलवे लाइन पर अंडरपास अथवा ओवरब्रिज के निर्माण की आवश्यकता बताते हुए कहा कि बबराला और क्षेत्र के आसपास खाद, यूरिया, चीनी मिल, छोटे-बड़े उद्योग तथा प्रस्तावित बीयर प्लांट होने के कारण यहां यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। रेलवे फाटक बंद रहने पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे स्कूली बच्चों, कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन क्षेत्र को दो भागों में बांटती है, इसलिए सुगम और सुरक्षित आवागमन के लिए अंडरपास या फ्लाईओवर का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।

जनहित के प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय की मांग

पूर्व मंत्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने मुख्यमंत्री से दोनों जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान कराने की मांग की।

सामान्य प्रश्न

अजीत कुमार ने मुख्यमंत्री से कौन-कौन सी मांगें की?
अजीत कुमार ने गुन्नौर तहसील में एसीजेएम न्यायालय की स्थापना और बबराला रेलवे लाइन पर अंडरपास या ओवरब्रिज के निर्माण की मांग की।
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