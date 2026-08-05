Sambhal News: 35 बीघा विवादित भूमि मामले में 8 संपत्तियों की हुई पैमाइश

Sambhal News: सरायतरीन के बाजार गंज स्थित नगर पालिका की कथित 35 बीघा भूमि मामले में रजिस्ट्रार कार्यालय से मिले विक्रय पत्र और संशोधन पत्र के आधार पर प्रशासनिक टीम 9 संपत्तियों की जांच करने के लिए पहुंची। टीम ने कई घंटे तक पैमाईश का कार्य किया लेकिन उन्हें केवल आठ संपत्तियां ही मिल पाईं, एक संपत्ति की पैमाईश के लिए गुरुवार को टीम मौके पर पहुंचेगी। पैमाईश के दौरान दूसरा पक्ष मौके पर नहीं पहुंचा, ऐसे में प्रशासन की तरफ से उन्हें आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा जाएगा और रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की जाएगी। रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रशासनिक अफसरों को 1984 का विक्रय पत्र और सिंतबर 1984 का संशोधन पत्र प्राप्त हुआ था।

जिसमें 9 अलग-अलग संपत्तियों का उल्लेख था। बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पैमाईश का कार्य शुरू किया। टीम ने घंटों पैमाईश का कार्य किया और जांच के दौरान 9 संपत्तियां मौके पर मिल गई। उनका चिन्हीकरण किया , लेकिन दस्तावेजों में दर्ज एक संपत्ति नहीं मिल पाई। जिसके लिए गुरुवार को टीम पहुंचेगी। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि सईदउद्दीन पक्ष मौके पर नहीं पहुंचा। 8 संपत्तियां मिल गई हैं। करीब 1250 हेक्टेयर क्षेत्रफल की संपत्तियां क्रमश: 315, 416, 338, 224 वर्गगज क्षेत्रफल में हैं। जबकि 8 दुकानें एक मंजिला, दो मंजिला व तीन मंजिला बनी हुई हैं। सईदउद्दीन पक्ष को आपत्तियों के लिए नोटिस भेजा जाएगा और रिपोर्ट डीएम को प्रेषित की जाएगी।