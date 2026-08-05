Sambhal News: तमन्ना मलिक बुर्के में ला सकेंगी कांवड़, बैकफुट पर आया प्रशासन

Sambhal News: बुर्का पहनकर कांवड़ लाने की घोषणा के बाद एक्शन में आया प्रशासनिक अमला अब पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रहा है। तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी पर मुचलका पाबंद की कार्रवाई के बाद जब आपत्ति दर्ज कराई गई, तो प्रशासन को अपने रुख पर पुनर्विचार करना पड़ा। बुधवार को प्रशासन ने स्पष्ट सफाई देते हुए कहा कि तमन्ना मलिक अपनी इच्छा के अनुसार कांवड़ यात्रा ला सकती हैं और उन पर बुर्का पहनने या न पहनने को लेकर कोई बाध्यता या प्रतिबंध नहीं है। मामला असमोली क्षेत्र के गांव बदनपुर बसई का है। तमन्ना मलिक अपने पति अमन त्यागी के साथ पिछले वर्ष हरिद्वार से बुर्का पहनकर कांवड़ लेकर आई थीं और क्षेमनाथ तीर्थ पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। इस वर्ष भी जब उन्होंने सोशल मीडिया पर बुर्का पहनकर ही कांवड़ लाने का ऐलान किया, तो पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। आनन-फानन में पुलिस ने दंपती को थाने बुलाकर हिदायत दी और एहतियातन नोटिस थमा दिया। एसडीएम विकास चंद्र की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए 3 अगस्त को दंपती को 20-20 हजार रुपये के मुचलके पर पाबंद कर दिया गया।हालांकि, प्रशासन का यह दांव उल्टा पड़ गया। मंगलवार को पति अमन त्यागी सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंचे और पुलिस-प्रशासन की इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए आपत्ति जताई। उन्होंने साफ शब्दों में अपना पक्ष रखते हुए प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए। बुधवार को एसडीएम ने मामले में नया रुख अपनाते हुए स्थिति साफ की कि तमन्ना मलिक को कांवड़ यात्रा करने की पूरी स्वतंत्रता है और बुर्के पर भी कोई रोक नहीं है。